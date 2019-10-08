البحرية الإسبانية تعترض قارب هجرة وتوقف مغاربة

جمال سماحي من تطوان

اعترضت البحرية الإسبانية التابعة للحرس المدني، الإثنين، قاربا ترفيهيا، بعرض البحر، وعلى متنه اثني عشر مرشحا للهجرة غير النظامية، ينحدرون من المغرب.

ووقف ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية فإن القارب أبحر من أحد شواطئ سبتة المحتلة، ليلة الإثنين، قاصدا الجارة الإسبانية، مضيفة أن عناصر البحرية الإسبانية تمكنت من اعتراضه بعرض البحر، وقامت بتوقيف ركابه، ونقلهم إلى ميناء الثغر المحتل.

المصدر الإعلامي ذاته أوضح أن البحرية الإسبانية حجزت القارب، وقامت بتسليم الموقوفين الذين ضبطوا على متنه لعناصر الشرطة بالميناء، لمباشرة إجراءات إعادتهم إلى المغرب، بعدما أخضعتهم لفحوصات طبية للتأكد من سلامة وضعهم الصحي.