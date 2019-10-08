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الرئيسية | حوادث | البحرية الإسبانية تعترض قارب هجرة وتوقف مغاربة

البحرية الإسبانية تعترض قارب هجرة وتوقف مغاربة

البحرية الإسبانية تعترض قارب هجرة وتوقف مغاربة
جمال سماحي من تطوان
الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 17:35

اعترضت البحرية الإسبانية التابعة للحرس المدني، الإثنين، قاربا ترفيهيا، بعرض البحر، وعلى متنه اثني عشر مرشحا للهجرة غير النظامية، ينحدرون من المغرب.

ووقف ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية فإن القارب أبحر من أحد شواطئ سبتة المحتلة، ليلة الإثنين، قاصدا الجارة الإسبانية، مضيفة أن عناصر البحرية الإسبانية تمكنت من اعتراضه بعرض البحر، وقامت بتوقيف ركابه، ونقلهم إلى ميناء الثغر المحتل.

المصدر الإعلامي ذاته أوضح أن البحرية الإسبانية حجزت القارب، وقامت بتسليم الموقوفين الذين ضبطوا على متنه لعناصر الشرطة بالميناء، لمباشرة إجراءات إعادتهم إلى المغرب، بعدما أخضعتهم لفحوصات طبية للتأكد من سلامة وضعهم الصحي.

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1 - صطوف الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 18:11
حاركين من سبتة كن غير شديتو باطو من سبتة مكاين لي سولكم فحتى حاجة كن وصالتو سالمين غانمين
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