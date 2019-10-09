‪تفكيك معمل سري لتصدير خيار البحر باشتوكة‬

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

داهمت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي بيبي، ضواحي اشتوكة آيت باها، إلى جانب السلطات المحلية والقوات المساعدة، الثلاثاء، منزلا بدوار "الحق"، في منطقة إحشاش؛ وذلك على خلفية إعداده من طرف ثلاثة أشخاص، ضمنهم شخص يحمل الجنسية الصينية، لتجفيف خيار البحر وإعداده للتصدير، وهو المحظور صيده.

وأوردت معطيات حصلت عليها هسبريس أن العملية الأمنية تأتي في إطار امتداد البحث الذي باشرته المصالح الدركية بسرية أكادير، على خلفية حجز أزيد من ثلاثة أطنان من خيار البحر، قبل أيام، بأحد المنازل في منطقة "تمعيت"، بالدراركة؛ وذلك بعد توقيف صينيّيْن كانا على متن سيارة نفعية محملة بكمية من هذه الفاكهة، ليتم الكشف عن وجود معمل سري آخر بمنطقة سيدي بيبي.

وأسفرت عملية تفتيش المنزل بسيدي بيبي عن حجز أزيد من 30 كيلوغراما من خيار البحر المجفف، إلى جانب كمية أخرى نصف مجفّفة، ومعدات تُستعمل في التجفيف والتبريد (أفران، ثلاجات...) ومواد حافظة، ليتم توقيف مالك المنزل، الذي يتحدّر من منطقة محاميد الغزلان، وشريكين له، أحدهما يحمل الجنسية الصينية.

ووُضع الموقوفون الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك من أجل كشف جميع ملابسات القضية، والوصول إلى باقي المتورطين المحتملين في هذه الأفعال الإجرامية.