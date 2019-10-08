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جمارك مطار محمد الخامس تحبط تهريب صقور حية
الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 19:04
تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء من إحباط عملية تهريب عدد من الصقور الحية.
وتم حجز 26 صقرا مخبأة داخل صناديق خشبية تم إعدادها لهذا الغرض، إذ حاول مواطن أجنبي نقلها دون التوفر على التراخيص الضرورية.
وتم حجز الصقور وتسليمها للمصالح التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للتكفل بها.