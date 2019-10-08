الاعتداء الجنسي يورط بائعا متجولا وزوجته في سلا

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن العيايدة بسلا، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف بائع متجول وزوجته، يبلغان من العمر 36 و26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتمثل في الاعتداء الجنسي والإيذاء العمدي في حق سيدة تبلغ من العمر 30 سنة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها بمنطقة العيايدة كانت قد انتقلت إلى مستشفى مولاي عبد الله بسلا، للاطلاع على حالة سيدة تعرضت لاعتداء جنسي وجسدي في ظروف مشكوك فيها، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيهما بعد تورطهما في تخدير الضحية وتجريدها من ملابسها وإيلاج قنينة جعة في جهازها التناسلي.

وحسب البلاغ، فقد حجزت مصالح الأمن الوطني خمسة أشرطة مصورة في ذاكرة الهاتف المحمول للزوجة المشتبه فيها، توثق لعملية الاعتداء الجنسي والجسدي في حق الضحية، بينما تشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن دوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية تتمثل في الانتقام من الضحية بسبب علاقة سابقة مفترضة مع الزوج المشتبه فيه.

وقد تم إخضاع الزوجين المشتبه فيهما لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المرتكبة.