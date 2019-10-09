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الرئيسية | حوادث | حجز 3 أطنان ونصف من "الماحيا" بالفقيه بن صالح

حجز 3 أطنان ونصف من "الماحيا" بالفقيه بن صالح

حجز 3 أطنان ونصف من "الماحيا" بالفقيه بن صالح
حميد رزقي
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 05:25

تمكنت دورية مشتركة لعناصر الدرك الملكي بمركز دار ولد زيدوح وحد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، الثلاثاء، من تفكيك معمل سري لصنع "الماحيا"، وحجز 3.5 أطنان من هذه المادة، فضلا عن كمية وصفت بـ"المُهمّة" من "الحشيش" وسنابل "الكيف".

وأفادت مصادر هسبريس بأن الدورية التي أشرف عليها القائد الجهوي للدرك ببني ملال شخصيا، إلى جانب قائد سرية الدرك بدار ولد زيدوح، أسفرت عن تفكيك معمل سري لصناعة "الماحيا" بأولاد رحو بجماعة حد بوموسى، وحجز طنين ونصف من فاكهة "الشريحة" الجافة، وطن واحد من الماحيا المعدة للبيع.

وأضافت المصادر ذاتها أن القائد الجهوي للدرك ببني ملال تمكن خلال اليوم نفسه، بمعية باقي عناصر الدورية، من حجز 150 كيلوغراما من سنابل "الكيف"، و200 غرام من الشيرا، بدوار أولاد امحمد الواد التابع إداريا لقيادة حد بني موسى ضواحي إقليم الفقيه بن صالح.

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