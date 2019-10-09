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كُتّاب وآراء
درك تزنيت ينهي ترويج "بوتسلهامت" للمخدرات
تمكنت عناصر دركية تابعة للمركز الترابي تزنيت، الثلاثاء، من توقيف الملقب بــ"بوتسلهامت" بعدما شكّل موضوع عشرات مذكرات بحث وطنية بتهم الاتجار بالمخدرات والضرب والجرح وتهم جنائية أخرى.
واستنادا إلى مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن تحريات دقيقة قامت بها مصالح الدرك الملكي طيلة الأيام الماضية مكنت من توقيف المشتبه به الثلاثيني بدوار توياك التابع لجماعة بونعمان.
وزادت المصادر ذاتها أن الشخص الموقوف، وهو من ذوي السوابق القضائية، يُعد من بين أكبر المروجين للمخدرات بإقليم تزنيت، وسبق له الاعتداء بالسلاح الأبيض على رجل أمن وعنصرين من القوات المساعدة في عمليات توقيف سابقة تمكن خلالها من الفرار.
وتم وضع المعني بالأمر رهن الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، لإخضاعه لتحقيق معمق، في أفق متابعته بالمنسوب إليه.
جدير بالإشارة أن هذه العملية تأتي في إطار الحرب التي تشنها مصالح الدرك الملكي بتزنيت، بإشراف من رئيس مركزها الترابي، ضد الاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية وجميع أصناف الممنوعات بمختلف الجماعات الكائنة بترابها.