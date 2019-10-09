24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:2513:2016:3219:0520:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. ثلاثة علماء يحرزون جائزة نوبل للكيمياء لـ2019 (5.00)

  2. شرطة مراكش توقف مصوّر شريط يستهزئ بمعوز (5.00)

  3. "جرائم الفساد" تُطيح بعبد المومني من رئاسة "تعاضدية الموظفين" (5.00)

  4. فاجعتان في واحدة (5.00)

  5. مشاكل المأذونيات تعيق الدعم الخاص بتجديد حظيرة سيارات الأجرة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الغموض يلف سرقة تبرعات من داخل مسجد بتطوان

الغموض يلف سرقة تبرعات من داخل مسجد بتطوان

الغموض يلف سرقة تبرعات من داخل مسجد بتطوان
هسبريس من تطوان
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 15:25

تعرض صندوق التبرعات بمسجد "بعية الرضوان" وسط حي التوتة في مدينة تطوان لعملية سرقة من طرف مجهول أتت على تحصيلات مالية مهمة، وفق ما أوردته مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن العلمية، التي جرى اكتشافها بالصدفة من طرف المصلين قبل أيام، طالت صندوقين للتبرعات ببيت الله كانت مخصصة لتدبير مصاريف الكهرماء والصيانة دأب المحسنون على وهبها بصفة منتظمة.

وقالت مصادر متطابقة إن الفاعل تسلل بهدوء وفي غفلة من الكل واختبأ بمكان بعيدا عن أعين المصلين كي يقتنص الفرصة الأنسب للاستيلاء على التحصيلات المالية من داخل المسجد، مستغلا جنح الظلام قبيل صلاة الصبح.

وفي وقت ما يزال التحقيق جاريا من طرف المصالح الأمنية لإيقاف الجاني، طالبت فعاليات جمعوية بـ"الحمامة البيضاء" بضرورة تثبيت كاميرات للرصد والمراقبة داخل الفضاء المخصص للعبادة حماية لممتلكاته ولكل غاية مفيدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - رشيد شرقاوي الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 15:37
واااهيا ناري جامع تهوا ياااربي تحفضنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - يونس الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 15:38
لا حول ولا قوه الى بالله العلي العظيم حتى بيوت الله لم تسلم من السرقه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
3 - mmmmm الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 15:39
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الله يهدينا و الله يشوف من حال هذه الأمة...بيت الله له حرمة عظيمة لم يسلم من الطمع ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
4 - ممانا الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 15:42
لاحول ولاقوه الا بالله وصلت به الجرءة ان يسرق من بيت من بيوت الله هدا الانسان يجب معاقبته أشد العقاب وطرده من بلاد المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
5 - مجرد رأي الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 15:44
كل السرقات يلفها الغموض بالمغرب. ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
6 - عبدالله الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 15:57
تصحيح. بيعة الرضوان
التعليق.: الله أعلم بظروف السارق حتى يتجرأ على بيت الله
أحد ما سرق حقوقه من قبل ولم يُعرف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
7 - lglavze الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 15:58
ان سرقوا المسجد سيعوضه المحسنون
من يعوضنا نحن المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - سعيد الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 16:12
حتى الخالق يتعرض للسرقة في هذا البلد السعيد ، فمن يا ترى سيحمي المخلوق أو يأخذ بحقه ؟!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.