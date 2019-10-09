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كُتّاب وآراء
الغموض يلف سرقة تبرعات من داخل مسجد بتطوان
تعرض صندوق التبرعات بمسجد "بعية الرضوان" وسط حي التوتة في مدينة تطوان لعملية سرقة من طرف مجهول أتت على تحصيلات مالية مهمة، وفق ما أوردته مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.
وتبعا للمصادر ذاتها، فإن العلمية، التي جرى اكتشافها بالصدفة من طرف المصلين قبل أيام، طالت صندوقين للتبرعات ببيت الله كانت مخصصة لتدبير مصاريف الكهرماء والصيانة دأب المحسنون على وهبها بصفة منتظمة.
وقالت مصادر متطابقة إن الفاعل تسلل بهدوء وفي غفلة من الكل واختبأ بمكان بعيدا عن أعين المصلين كي يقتنص الفرصة الأنسب للاستيلاء على التحصيلات المالية من داخل المسجد، مستغلا جنح الظلام قبيل صلاة الصبح.
وفي وقت ما يزال التحقيق جاريا من طرف المصالح الأمنية لإيقاف الجاني، طالبت فعاليات جمعوية بـ"الحمامة البيضاء" بضرورة تثبيت كاميرات للرصد والمراقبة داخل الفضاء المخصص للعبادة حماية لممتلكاته ولكل غاية مفيدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
الله يهدينا و الله يشوف من حال هذه الأمة...بيت الله له حرمة عظيمة لم يسلم من الطمع ...
التعليق.: الله أعلم بظروف السارق حتى يتجرأ على بيت الله
أحد ما سرق حقوقه من قبل ولم يُعرف
من يعوضنا نحن المغاربة