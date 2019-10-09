سقوط من أعلى نخلة يصرع خمسينيا ضواحي تنغير

هسبريس من تنغير

لفظ شخص في عقده الخامس أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الأربعاء وهو في الطريق إلى المستشفى الإقليمي لتنغير، إثر سقوطه من أعلى نخلة بدوار أكديم، جماعة تغزوت نايت عطا؛ وذلك أثناء قيامه بجني التمر.

وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تغزوت والسلطة المحلية والوقاية المدنية إلى مكانه، ليتم نقل المعني بالأمر على وجه السرعة إلى المستشفى، إلا أنه توفي في الطريق، فتم فتح تحقيق حول ظروف وملابسات سقوطه.

وذكرت مصادر مطلعة لهسبريس أن الضحية المسمى قيد حياته "ل. أ"، من مواليد سنة 1968، هو أب لأربعة أبناء، كان يقوم بجني التمر من بعض أشجار النخيل بضيعته الفلاحية، قبل أن تنزلق رجلاه ويسقط أرضا، مشيرة إلى أنه أصيب برضوض خطيرة في مختلف أنحاء جسمه، ما عجل بوفاته.