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الرئيسية | حوادث | سقوط من أعلى نخلة يصرع خمسينيا ضواحي تنغير

سقوط من أعلى نخلة يصرع خمسينيا ضواحي تنغير

سقوط من أعلى نخلة يصرع خمسينيا ضواحي تنغير
هسبريس من تنغير
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 18:24

لفظ شخص في عقده الخامس أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الأربعاء وهو في الطريق إلى المستشفى الإقليمي لتنغير، إثر سقوطه من أعلى نخلة بدوار أكديم، جماعة تغزوت نايت عطا؛ وذلك أثناء قيامه بجني التمر.

وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تغزوت والسلطة المحلية والوقاية المدنية إلى مكانه، ليتم نقل المعني بالأمر على وجه السرعة إلى المستشفى، إلا أنه توفي في الطريق، فتم فتح تحقيق حول ظروف وملابسات سقوطه.

وذكرت مصادر مطلعة لهسبريس أن الضحية المسمى قيد حياته "ل. أ"، من مواليد سنة 1968، هو أب لأربعة أبناء، كان يقوم بجني التمر من بعض أشجار النخيل بضيعته الفلاحية، قبل أن تنزلق رجلاه ويسقط أرضا، مشيرة إلى أنه أصيب برضوض خطيرة في مختلف أنحاء جسمه، ما عجل بوفاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - khalil bm الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 18:55
إنا لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه وتغمده برحمتك ياالله يا أرحم الراحمين وارزق عائلته الصبر
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2 - ارفود الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 18:56
اللهم ارحمه وتقبله عندك من الشهداء وارزق أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون .
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