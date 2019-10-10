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كُتّاب وآراء
محاولة "تهجير امرأة" توقف مغربيين بميناء طريفة
أوقفت الشرطة الإسبانية، الأربعاء، ثلاثة مغاربة، بينهم امرأة، بميناء طريفة جنوب إسبانيا، بتهمة انتهاك قانون الأجانب، وتزوير وثائق إدارية، عقب محاولة صاحب سيارة نفعية ومرافقه إدخال المرأة إلى التراب الإسباني بوثائق امرأة أخرى تشبهها في ملامح الوجه.
ووفق مصادر إعلامية محلية متطابقة، فإن الشرطة الإسبانية أوقفت الركاب الثلاثة، القادمين إلى طريفة عبر ميناء طنجة، والمتراوحة أعمارهم بين 29 و35 سنة، عند حاجز المراقبة بنقطة مغادرة الميناء، مشيرة إلى أن حالة القلق التي بدت على المرأة أثارت شكوك رجال الشرطة، مما دفعهم إلى افتحاص الوثائق، حيث اكتشفوا أنها تحمل وثائق تعود إلى امرأة أخرى تشبهها.
المصادر ذاتها أضافت أن مصالح الأمن الإسباني وضعت الموقوفين الثلاثة رهن إشارة السلطات المختصة لتعميق التحقيق معهم في التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة بانتهاك قانون الأجانب عبر محاولة إدخال أجنبي إلى التراب الإسباني خارج الإطار القانوني بالنسبة إلى السائق ومرافقه، وتهمة تزوير وثائق إدارية وانتهاك قانون الأجانب بالنسبة إلى المرأة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
ومع ذااك هناك من ما يزال يتسائل عن سبب عدم الترحيب بنا وغير مرغوب فينا في جميع بلدان العالم.