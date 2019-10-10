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شاب عشريني ينهي حياته شنقا بحبل في طنجة
الخميس 10 أكتوبر 2019 - 01:30
أقدم شاب عشريني، مساء الأربعاء، على وضع حد لحياته شنقاً بواسطة حبل بطنجة.
وتم العثور على جثة الشاب، البالغ من العمر 23 سنة، معلقة داخل منزله الكائن بحي بير الشفا بمقاطعة بني مكادة.
وقد حضرت السلطات المحلية ورجال الأمن إلى مكان الحادث، حيث تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، بينما رجح بعض سكان الحيّ أن تكون أسباب نفسية وراء إقدام الشاب على فعلته.