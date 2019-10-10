24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:26
|13:19
|16:30
|19:03
|20:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "باي باي جيلو" للكاتب طه عدنان .. الهجرة السرية تصل إلى الركح
- هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
- مسؤول إسرائيلي: الثقافة العبرية تنهل من التراث الإنساني المغربي
- البحرية المغربية تُناور في سواحل فرنسا لاستهداف مواقع مشبوهة
- شبح الانتحار تحت المجهر في يوم الصحة النفسية
مؤشر التنافسية الاقتصادية يضع المملكة في صدارة الدول المغاربية (5.00)
- مسؤول إسرائيلي: الثقافة العبرية تنهل من التراث الإنساني المغربي - (60)
- الملك يحترم قانون السير ويقف بالإشارات الضوئية - (58)
- وزيرات يحظين بثقة الملك ويتقلدن مسؤولية حقائب وزارية "وازنة" - (50)
- هل استطاع العثماني ضخ دماء جديدة في شرايين الفريق الحكومي؟ - (49)
- الخطاب الملكي والتعديل الحكومي .. إعادة تصميم السلطة التنفيذية - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقيف مبحوث عنه لترويج المخدرات بالدار البيضاء
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، اليوم، من توقيف مبحوث عنه بموجب 21 مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوضحت من خلاله أن توقيف المشتبه به تم في أعقاب سلسلة من الأبحاث الميدانية المكثفة، التي مكنت من تحديد مكانه بمنطقة بني يخلف ضواحي مدينة المحمدية.
عملية التفتيش، يورد البلاغ، أسفرت عن العثور بحوزة المعني على مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، ووثيقة هوية ورخصة سياقة مزورتين تحملان صورته الشخصية وبيانات اسمية مغلوطة.
وتم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.