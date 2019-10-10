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الرئيسية | حوادث | توقيف مبحوث عنه لترويج المخدرات بالدار البيضاء‎

توقيف مبحوث عنه لترويج المخدرات بالدار البيضاء‎

توقيف مبحوث عنه لترويج المخدرات بالدار البيضاء‎
هسبريس من الرباط
الخميس 10 أكتوبر 2019 - 15:44

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، اليوم، من توقيف مبحوث عنه بموجب 21 مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوضحت من خلاله أن توقيف المشتبه به تم في أعقاب سلسلة من الأبحاث الميدانية المكثفة، التي مكنت من تحديد مكانه بمنطقة بني يخلف ضواحي مدينة المحمدية.

عملية التفتيش، يورد البلاغ، أسفرت عن العثور بحوزة المعني على مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، ووثيقة هوية ورخصة سياقة مزورتين تحملان صورته الشخصية وبيانات اسمية مغلوطة.

وتم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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