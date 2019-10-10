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الرئيسية | حوادث | توقيف معتديين على شرطي بالسلاح الأبيض بالعيون

توقيف معتديين على شرطي بالسلاح الأبيض بالعيون

توقيف معتديين على شرطي بالسلاح الأبيض بالعيون
هسبريس من الرباط
الخميس 10 أكتوبر 2019 - 16:25

تمكنت مصالح ولاية أمن العيون، اليوم، من توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسكر العلني البين والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض في حق موظف شرطة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن مقدم شرطة يعمل بفرقة الأبحاث والتدخلات بالعيون كان قد تدخل صباح اليوم من أجل توقيف أربعة مشتبه فيهم في حالة سكر متقدمة، عملوا على إحداث الفوضى بالشارع العام، لكنهم قاموا بمواجهته بشكل عنيف، ما تسبب في إصابته نتيجة تعريضه لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض وباستعمال الرشق بالحجارة.

وأسفر التدخل الأمني المنجز بالمكان، يقول البلاغ، عن توقيف اثنين من بين المشتبه فيهم، يبلغان من العمر 21 و27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وحجز الأسلحة البيضاء المستعملة في هذا الاعتداء.

وتم نقل موظف الشرطة المصاب للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية؛ فيما تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في وقت تتواصل التحريات من أجل توقيف شريكيهما بعد أن تم تحديد هويتهما.

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