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الرئيسية | حوادث | حجز آلاف شواحن الهواتف المحمولة بميناء طنجة

حجز آلاف شواحن الهواتف المحمولة بميناء طنجة

حجز آلاف شواحن الهواتف المحمولة بميناء طنجة
هسبريس من الرباط
الخميس 10 أكتوبر 2019 - 21:38

قامت مصالح وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المكلفة بمراقبة الجودة بميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع مصالح الجمارك، اليوم الخميس، بضبط شحنة تضم 192.000 شاحن كهربائي للهواتف المحمولة لا تحترم معايير السلامة.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذه الشحنة تتكون من 7 علامات تجارية تم إخضاع عينات منها للفحص بأحد المختبرات المعتمدة، والذي أكد عدم مطابقتها جميعها لمعايير السلامة، وأنها تشكل خطرا على سلامة المواطنين.

وسجل المصدر ذاته أن عدد الشواحن المفتقرة إلى معايير السلامة التي تم ضبطها واستبعادها على مستوى الموانئ منذ بداية هذه السنة بلغ أزيد من 748.500 شاحن.

وأكد البلاغ أن مصالح المراقبة عمدت إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول هذه الشواحن إلى السوق المغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Ahmed الخميس 10 أكتوبر 2019 - 22:19
les importateurs de ces bombes a retardement sont des criminels qui doivent étre jugés pour contrefacon et non respect de la loi il faut qu'ils soient emprisonnés avec des lourdes amendes et destruction de la marchandise.
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