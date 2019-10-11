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الرئيسية | حوادث | مذكرة بحث تُوقع بمغربي في قبضة الأمن الإسباني

مذكرة بحث تُوقع بمغربي في قبضة الأمن الإسباني

مذكرة بحث تُوقع بمغربي في قبضة الأمن الإسباني
متابعة من خالد ملوك
الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 09:50

أوقفت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية مهاجرا مغربيا صدرت في حقه مذكرة بحث دولية من قبل العدالة المغربية منذ سنة 2014، بتهمة "ارتكاب جريمة الاتجار الدولي بالمخدرات بين المغرب وبلدان الاتحاد الأوروبي".

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" إن عناصر الجمارك المرابطة بميناء طريفة، التابع لمدينة قاديس الجنوبية، أوقفت المعني بالأمر، الحامل للجنسيتين المغربية والبلجيكية، مشيرة في السياق نفسه إلى أنه كان يود السفر إلى مدينة طنجة عبر باخرة لنقل المسافرين.

وأضافت الوكالة الإخبارية أن إجراءات المراقبة التي قام بها الأمنيون مكنت من تحديد هوية الموقوف الذي يواجه عقوبة حبسية تصل إلى عشر سنوات، موردة أن قاعدة البيانات المتوفرة لدى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول) كشفت تورطه في أنشطة التهريب الدولي للممنوعات.

وجرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من المدعي العام للمحكمة الوطنية الإسبانية بالعاصمة مدريد، بهدف تعميق البحث معه، قبل الشروع في تدابير تسليمه للسلطات المغربية في إطار التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا.

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