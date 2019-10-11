الأمن يوقف 3 أشخاص في قضايا إجرامية ببرشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

أفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الشرطة القضائية ببرشيد عرضت الخميس ثلاثة أشخاص على أنظار النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات، للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم، للاشتباه في تورّطهم في قضايا إجرامية مختلفة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن توقيف المشتبه فيهم الثلاثة يدخل في إطار العمليات الأمنية الهادفة إلى محاربة الجريمة بمختلف أحياء عاصمة أولاد حريز، حيث جرى ضبط أحدهم متلبسا بالاتجار بمسكر ماء الحياة، في حين جرى توقيف المشتبه فيهما الآخرين متلبسين بالسرقة بالعنف والاتجار بالمخدرات.

ومكّنت عملية التفتيش التي قامت بها عناصر الشرطة القضائية ببرشيد من حجز كميات كبيرة من مسكر "ماء الحياة" كانت معدّة للترويج، وكمية من أقراص الهلوسة من نوع "ريفوتريل"؛ فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها محصلة من النشاط الإجرامي للمشتبه فيهم.