حريق يلتهم مستودع حافلات "مدينة بيس" بالبيضاء

هسبريس من الرباط

التهم حريق مهول، مساء اليوم الخميس، مجموعة من الحافلات، التابعة لشركة النقل الحضري "Medina Bus" بالدار البيضاء، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

الحريق شبّ في مقّر ومستودع الشركة، وأثار حالة اضطراب واستنفار بالمنطقة، قبل أن تنتقل عناصر الوقاية المدنية إلى مكان الحادث من أجل الحدّ من انتشار الحريق والسيطرة عليه.

ولا تزال أسباب اندلاع الحريق والخسائر النهائية التي سببها غير معروفة بدقة إلى حد الآن.