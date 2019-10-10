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الرئيسية | حوادث | حريق يلتهم مستودع حافلات "مدينة بيس" بالبيضاء

حريق يلتهم مستودع حافلات "مدينة بيس" بالبيضاء

حريق يلتهم مستودع حافلات "مدينة بيس" بالبيضاء
هسبريس من الرباط
الخميس 10 أكتوبر 2019 - 23:02

التهم حريق مهول، مساء اليوم الخميس، مجموعة من الحافلات، التابعة لشركة النقل الحضري "Medina Bus" بالدار البيضاء، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

الحريق شبّ في مقّر ومستودع الشركة، وأثار حالة اضطراب واستنفار بالمنطقة، قبل أن تنتقل عناصر الوقاية المدنية إلى مكان الحادث من أجل الحدّ من انتشار الحريق والسيطرة عليه.

ولا تزال أسباب اندلاع الحريق والخسائر النهائية التي سببها غير معروفة بدقة إلى حد الآن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مراد الخميس 10 أكتوبر 2019 - 23:48
الأسباب باينا من الطيارة واخا نكونو مكلخين كاع راه السبب واضح لكي يخفون آثار سرقتهم من بعد الشركة الفرنسية السابقة فسخو معاها العقد وفي طور إعداد عقود جديدة لشركات جديدة قديمة ولمتحكمين في الشأن المحلي اوى هدا حال البلاد الصفقات المشبوهة والسرقة ثم السرقة والله يلطف بهاد البلاد وصافي
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2 - حقيقة الخميس 10 أكتوبر 2019 - 23:53
كثرت الحرائق هنا وهناك. الأسواق الشعبية كل يوم... وأكاد أجزم أنها كلها بفعل فاعل. نقضي اليوم في لوم الحكومة و... الحقيقة أن المغربي يقضي يومه في محاولة تعذيب الآخر وإلحاق الأذى به.
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