إحباط عملية تهريب أطنان من الأخطبوط بالداخلة

مصطفى البكار

تمكنت السلطات الأمنية بالداخلة، ليلة الخميس، من حجز كمية مهمة من الأخطبوط المهرب كانت محملة على متن شاحنة من الحجم الكبير داخل مستودع بالحي الصناعي الواقع بالمدينة ذاتها.

مصدر جيد الاطلاع أوضح لهسبريس أن الحمولة المحجوزة، التي تقدر بحوالي 9 أطنان من الأخطبوط، لا تتوفر على أي ترخيص من طرف المصالح المختصة.

وأضاف أن الغموض ما زال يلف إلى حدود اللحظة الجهات الواقفة وراء هذه العملية، وكذا وجهة الحمولة وظروف تخزينها داخل المستودع المذكور.

وبإشراف من لجنة مختلطة تمت عملية إفراغ الشاحنة من حمولتهما في انتظار تفعيل إجراءات إتلاف الحمولة، ومتابعة الواقفين وراء هذه العملية.