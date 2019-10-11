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كُتّاب وآراء
حريق يلتهم 12 حافلة بمستودع في الدار البيضاء
أفادت السلطات المحلية لولاية جهة الدار البيضاء – سطات بأن حريقا اندلع مساء الخميس بمستودع لحافلات النقل الحضري كائن بمنطقة "المعاريف" بعمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا، مما أدى إلى إلحاق خسائر مادية بما يناهز 12 حافلة، نصفها عبارة عن مركبات قديمة وموضوعة خارج الخدمة.
وأوضح المصدر ذاته أنه، وفور إشعارها بالحادث انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية، ومصالح الوقاية المدنية، حيث تمكنت من تطويق وإخماد الحريق، دون أن يخلف أية إصابات بشرية، مضيفا أنه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن أسباب وملابسات اندلاع هذا الحريق.
وأكدت السلطات أنه، وباستثناء بعض الاضطرابات التي يحتمل أن تطال اليوم بعض الحافلات المخصصة للنقل المدرسي، فإن خطوط النقل الحضري الأخرى لن تلحقها أي تغييرات استثنائية.