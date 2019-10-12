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الرئيسية | حوادث | نيجيرية تُهَرب مخدرات عبر الأمعاء بمدينة أكادير

نيجيرية تُهَرب مخدرات عبر الأمعاء بمدينة أكادير

نيجيرية تُهَرب مخدرات عبر الأمعاء بمدينة أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 12 أكتوبر 2019 - 02:52

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير على أنظار القضاء، الجمعة، مواطنة من جنسية نيجيرية، تبلغ من العمر 28 سنة، وذلك بعد إتمام إجراءات البحث التمهيدي معها على خلفية تورطها في قضية تتعلق بتهريب المخدرات الصلبة.

وكانت مصالح الشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت، الأربعاء الماضي، من توقيف المشتبه فيها بالسد القضائي بمنطقة أنزا مباشرة بعد قدومها إلى أكادير على متن حافلة لنقل المسافرين.

وأورد مصدر أمني أن عملية توقيف المواطنة النيجيرية جاءت على خلفية البحث الذي تمت مباشرته في أعقاب توقيف مواطن من الجنسية نفسها، الثلاثاء المنصرم، متورط بدوره في تهريب كبسولات من مخدر الكوكايين في أمعائه.

وقد تم إخضاع المشتبه فيها للفحص بالأشعة الذي كشف وجود مواد مشبوهة في بطنها، عبارة عن كبسولات يشتبه في احتوائها على مخدر الكوكايين، تم تفريغها بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بلغ وزنها الإجمالي 100 غرام.

وكانت المصالح الأمنية قد احتفظت بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، بعد استقرار حالتها الصحية، رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.

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