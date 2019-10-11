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الرئيسية | حوادث | فرقة أمنية بفاس توقف سارق أسلاك للاتصالات

فرقة أمنية بفاس توقف سارق أسلاك للاتصالات

فرقة أمنية بفاس توقف سارق أسلاك للاتصالات
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 22:04

أفادت ولاية أمن فاس، اليوم الجمعة، بأن عناصر فرقة محاربة العصابات، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تمكنت من إلقاء القبض على شخص اشتبه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة الحبال والأسلاك الهاتفية النحاسية.

وجاءت عملية توقيف المشتبه فيه، الذي يبلغ من العمر 26 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في هذا المجال، يورد المصدر الأمني، على مستوى تجزئة سكنية بطريق إيموزار، في إطار العمليات الأمنية، مبرزا أنه تم ضبط المعني بالأمر وهو في حالة تلبس بحيازة أسلاك نحاسية مشكوك في مصدرها، ومنشار حديدي، ومفتاح حديدي مخصص لفتح البراغي، يستعملها في عمليات السرقة المقترفة، فتم حجزها جميعا لفائدة البحث.

ومن خلال البحث المعمق الذي تمت مباشرته مع المشتبه فيه، توضح ولاية أمن فاس، تبين أنه قام بعمليات سرقة مماثلة شملت أسلاكا نحاسية خاصة بالربط الهاتفي تعود ملكيتها لإحدى شركات الاتصالات، ما أدى إلى إلحاق خسائر مادية بمعدات وتجهيزات الشركة المعنية.

وتمت إحالة المعني بالأمر، يضيف المصدر ذاته، على أنظار النيابة العامة المختصة، التي أشرفت على أطوار البحث؛ وذلك بعدما تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، من أجل رصد ظروف وملابسات هذه القضية؛ فيما يبقى البحث جارياً في حق باقي الأشخاص المحتمل تورطهم في هذه النازلة.

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