توقيف مُروج إشاعة "مول الشاقور" بالفقيه بنصالح

حميد رزقي

أحالت مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح، التابعة لولاية أمن بني ملال، اليوم الجمعة، على أنظار النيابة العامة المختصة بالمدينة نفسها، شخصا يبلغ من العمر 25 سنة؛ وذلك على خلفية نشره على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع "فيديو" يروج لأخبار زائفة من شأنها المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.

وكانت مصالح الشرطة بالمدينة رصدت مقطع "فيديو" يظهر من خلاله المعني بالأمر وهو يزعم وجود شخص مختل عقليا، ملقب بـ"مول الشاقور"، يتجول بأحياء مدينة الفقيه بن صالح ويعمد إلى مواجهة النساء والاعتداء عليهن بالسلاح الأبيض، ليتم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، خلُص إلى كون المعطيات التي يتضمنها الشريط مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ويجري بعد ذلك تحديد هوية الشخص الذي ظهر فيه وتوقيفه، والبحث معه حول خلفيات نشره لتلك الأخبار الزائفة، ليتم تقديمه أمام العدالة ومتابعته من أجل المنسوب إليه.

وتدخل هذه العملية في إطار حرص مصالح الأمن الوطني على مكافحة كل مظاهر الإشاعات ومواجهة ترويج الأخبار الزائفة وكل ما من شأنه أن يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.