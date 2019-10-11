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الرئيسية | حوادث | توقيف مُروج إشاعة "مول الشاقور" بالفقيه بنصالح

توقيف مُروج إشاعة "مول الشاقور" بالفقيه بنصالح

توقيف مُروج إشاعة "مول الشاقور" بالفقيه بنصالح
حميد رزقي
الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 20:35

أحالت مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح، التابعة لولاية أمن بني ملال، اليوم الجمعة، على أنظار النيابة العامة المختصة بالمدينة نفسها، شخصا يبلغ من العمر 25 سنة؛ وذلك على خلفية نشره على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع "فيديو" يروج لأخبار زائفة من شأنها المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.

وكانت مصالح الشرطة بالمدينة رصدت مقطع "فيديو" يظهر من خلاله المعني بالأمر وهو يزعم وجود شخص مختل عقليا، ملقب بـ"مول الشاقور"، يتجول بأحياء مدينة الفقيه بن صالح ويعمد إلى مواجهة النساء والاعتداء عليهن بالسلاح الأبيض، ليتم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، خلُص إلى كون المعطيات التي يتضمنها الشريط مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ويجري بعد ذلك تحديد هوية الشخص الذي ظهر فيه وتوقيفه، والبحث معه حول خلفيات نشره لتلك الأخبار الزائفة، ليتم تقديمه أمام العدالة ومتابعته من أجل المنسوب إليه.

وتدخل هذه العملية في إطار حرص مصالح الأمن الوطني على مكافحة كل مظاهر الإشاعات ومواجهة ترويج الأخبار الزائفة وكل ما من شأنه أن يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - متتبع الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 20:47
تحية وتقدير لرجال الأمن بكل أصنافهم. يجب معاقبته ب خمس سنوات إضافة إلى الأعمال الشاقة من صباح الباكر إلى حلول الظلام
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17
2 - تحيه الامن الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 20:51
صراحه تحيه رجال الامن علا هاد الصرعه فتعامل مع كول اشاعه او خبار تحيه خالصه السي حموشي وجميع افراض الامن والدراك علا مجهودات نتاعهوم ل تلقين دورووس لهاد البلطاجيين لي مبقا ليهوم شغل غير البوز بلي جاب الله يجب اعاده ناضر فاليوتوب او الفيس بوك
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9
3 - OUSSAMA الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 20:52
تحية للشرطة القضائية بالفقيه بن صالح على سرعة تدخلها لأيقاف المجرم الدي نشر إشاعة سفاح النساء مول الشاقور و ما سببه كدلك من خوف و رعب في نفوس النساء بالمنطقة و كدلك يعتبر هدا الفعل إهانة للشرطة و تبخيسا لمجهوداتها في محاربة الجريمة و كل هدا من أجل البوز يجب محاكمته بأقصى العقوبات حتى يكون عبرة للأخرين
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13
4 - مغربي غبي الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 20:54
يذكرني هذا الشخص بذلك الإجليزي الذي كان يفيق كل يوم و يصرح في الشارع -الفايكينج أتون- و في يوم من الأيام قررت القرى إعدامه فأعدم ....
ثم أتى اليوم الذي أتى فيه الفايكنج و قتلوا و اغتصبوا كل القرى التي كان يصيح فيها ذلك الشخص ... كانوا يقتلونهم وقت الصلاة حيت كانوا يعرفون أنهم كانوا مجتمعين فيها.
ربما تكون إشاعة و صاحبها يستحق العدالة .... لكنه في بعض الأحيان تكون الإشاعات سوى تحذيرات لمستقبل مظلم و خصوصا في المغرب
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-8
5 - رشيد الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 20:59
بحال هاد التصرفات الصبيانية تستوجب تطبيق اقسى واقصى العقوبات في حق مرتكيبها
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6
6 - مواطن الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 21:00
الشرطة و بعد انتشار فيديوهات الكريساج بكثرة تحاول بما امكن ان تفند الواقع الذي نعيشه من خوف و رعب. لدرجة انها تسجن من ينشر فيديوهات توثق لجرائم المشرملين و ذلك بدريعة عدم مد العون للضحية أو اذا كانت اشاعة. و ذلك فقط لكي لا تحاسب على تقصيرها في حماية المواطن استباقيا لانها تقبض على المجرمين بعد فوات الاوان لان الضحايا اصبحوا يصابون بعاهات مستديمة .
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7
7 - Allal الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 21:25
يجب أن يكون عبرة لكل من تسول له نفسه بالمس بأمن المواطنين٠ أقصى وأقسى العقوبات٠
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