سيدة تنهي شجارا زوجيا بطعنة سكين في تطوان

جمال سماحي من تطوان

تعرض زوج لطعنة سكين من طرف زوجته، الجمعة، بأحد شوارع حي الطويلع بمدينة تطوان، ولاذت بالفرار نحو وجهة مجهولة.

مصادر محلية أفادت أن شجارا وقع بين زوجين في الشارع العام، انتهى بتوجيه الزوجة طعنة بسكين إلى بطن زوجها، واختفت عن الأنظار، فيما لا تزال أسباب الحادث غير معلومة.

المصادر ذاتها أضافت أن الزوج نقل إلى المستشفى الإقليمي لتطوان، على متن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، في حالة حرجة، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا دقيقا لمعرفة تفاصيل وحيثيات الواقعة، وتحديد وجهة الجانية بغرض توقيفها لإتمام التحقيقات.