24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:27
|13:19
|16:29
|19:02
|20:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وفاة الروسي أليكسي ليونوف .. أول إنسان "مشى في الفضاء"
- فرقة أمنية بفاس توقف سارق أسلاك للاتصالات
- "تكنو موبايل" تطرح هاتفا ذكيا جديدا في المغرب
- جديد هواتف ﺗﻜﻨﻮ
- مجلس النواب يناقش الاقتصاد الأخضر ومركز أبحاث
منعشون يخفضون أسعار الأراضي أمام ركود مبيعات القطاع العقاري (5.00)
قيادي حزبي يدعو إلى إلغاء تجريم بيع الخمور للمغاربة المسلمين (5.00)
29 عاما على "مجزرة الأقصى" .. جرائم الاحتلال وصمود فلسطين (5.00)
- الديالمي: "الجنس بلا بِّيرْمِي" حقّ أساسي لجميع المواطنين المغاربة - (185)
- المغرب يُرحب بإنشاء آلية عسكرية مشتركة مع المينورسو بالصحراء - (88)
- حجي: حمد الله يتمسّك برفض دعوة المنتخب الوطني - (75)
- منعشون يخفضون أسعار الأراضي أمام ركود مبيعات القطاع العقاري - (70)
- المنتخب المغربي يكتفي بالتعادل مع نظيره الليبي - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سيدة تنهي شجارا زوجيا بطعنة سكين في تطوان
تعرض زوج لطعنة سكين من طرف زوجته، الجمعة، بأحد شوارع حي الطويلع بمدينة تطوان، ولاذت بالفرار نحو وجهة مجهولة.
مصادر محلية أفادت أن شجارا وقع بين زوجين في الشارع العام، انتهى بتوجيه الزوجة طعنة بسكين إلى بطن زوجها، واختفت عن الأنظار، فيما لا تزال أسباب الحادث غير معلومة.
المصادر ذاتها أضافت أن الزوج نقل إلى المستشفى الإقليمي لتطوان، على متن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، في حالة حرجة، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا دقيقا لمعرفة تفاصيل وحيثيات الواقعة، وتحديد وجهة الجانية بغرض توقيفها لإتمام التحقيقات.