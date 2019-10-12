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الرئيسية | حوادث | تزييف أوراق مالية يورط شخصين بمدينة مراكش

تزييف أوراق مالية يورط شخصين بمدينة مراكش

تزييف أوراق مالية يورط شخصين بمدينة مراكش
هسبريس - و.م.ع
السبت 12 أكتوبر 2019 - 16:10

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 و37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في جرائم تتعلق بتزييف الأوراق المالية ومحاولة عرضها للتداول.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني توصلت بإشعار من صاحب محل تجاري بعدما حاول أحد المشتبه فيهما منحه ورقة مالية مزيفة خلال معاملة تجارية بينهما، حيث باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات التي مكنت في ظرف وجيز من توقيف المشتبه فيهما بكل من منطقتي المحاميد وسيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، وهما متلبسين بحيازة مجموعة من الأوراق المالية المزورة المعروضة للتداول.

وأوضح البلاغ، أن عمليات التفتيش المنجزة أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه فيهما وكذا داخل منزليهما عن ما مجموعه 70 ورقة مالية مزورة من العملة الوطنية، فضلا عن جهاز حاسوب وطابعة بالألوان تم استعمالهما في ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم وضع المشتبه فيهما، حسب المصدر نفسه، تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه الجريمة.

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1 - KAMAL السبت 12 أكتوبر 2019 - 16:47
ا لقانون المغربي يجرم تزويرالاوراق النقدية او ترويجها او المساعدة على دلك ب عشر سنوات سجنا على الاقل وكدا جنحة اضرام النار في ملك الغير لدا وجب الحدر
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