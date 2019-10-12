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كُتّاب وآراء
الرصاص يوقف متلبسين بطُنّين من الشيرا في فاس
تمكنت مصالح ولاية أمن فاس، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فجر اليوم، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و47 سنة، متلبسين بحيازة أكثر من طنين و280 كيلوغراما من مخدر الشيرا.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم على متن سيارة خفيفة بمدخل مدينة فاس، حيث واجه أحدهم عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة مستعملا بندقية صيد أطلق منها أربعة عيارات نارية في اتجاه عناصر الأمن، مما اضطر موظفي الشرطة لاستخدام أسلحتهم الوظيفية وإطلاق ست رصاصات، أصابت واحدا من المشتبه فيهم على مستوى أطرافه السفلى، وذلك بشكل مكن من ضبط كافة المشتبه فيهم وحجز السلاح الناري المستعمل في هذا الاعتداء ورصاصتين.
وأضاف البلاغ ذاته أن عملية التفتيش المنجزة بالسيارة التي كان على متنها المشتبه فيهم قد أسفرت عن حجز طنين و280 كيلوغراما من مخدر الشيرا، فضلا عن كيلوغرامين من مخدر أوراق الكيف، وعدة جرعات من مخدر الكوكايين، وكذا مبلغ مالي قدره 8390 درهما، وعدة هواتف نقالة، وصفائح ترقيم أجنبية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب، وفقا للمصدر ذاته، رهن المراقبة الطبية بالمستشفى حيث يتلقى العلاجات الضرورية، فيما تم وضع مشاركيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.