24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0107:2713:1916:2919:0220:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. "التوحيد والإصلاح" تمسك العصا من الوسط في قضية الحريات الفردية (5.00)

  2. حمد الله: "رونار الفاشل" سبب رحيلي عن المنتخب (5.00)

  3. ياسين جبار .. مغربي يستثمر في السوق الكوبية (5.00)

  4. منعشون يخفضون أسعار الأراضي أمام ركود مبيعات القطاع العقاري (5.00)

  5. قيادي حزبي يدعو إلى إلغاء تجريم بيع الخمور للمغاربة المسلمين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الرصاص يوقف متلبسين بطُنّين من الشيرا في فاس

الرصاص يوقف متلبسين بطُنّين من الشيرا في فاس

الرصاص يوقف متلبسين بطُنّين من الشيرا في فاس
هسبريس من الرباط
السبت 12 أكتوبر 2019 - 13:20

تمكنت مصالح ولاية أمن فاس، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فجر اليوم، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و47 سنة، متلبسين بحيازة أكثر من طنين و280 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم على متن سيارة خفيفة بمدخل مدينة فاس، حيث واجه أحدهم عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة مستعملا بندقية صيد أطلق منها أربعة عيارات نارية في اتجاه عناصر الأمن، مما اضطر موظفي الشرطة لاستخدام أسلحتهم الوظيفية وإطلاق ست رصاصات، أصابت واحدا من المشتبه فيهم على مستوى أطرافه السفلى، وذلك بشكل مكن من ضبط كافة المشتبه فيهم وحجز السلاح الناري المستعمل في هذا الاعتداء ورصاصتين.

وأضاف البلاغ ذاته أن عملية التفتيش المنجزة بالسيارة التي كان على متنها المشتبه فيهم قد أسفرت عن حجز طنين و280 كيلوغراما من مخدر الشيرا، فضلا عن كيلوغرامين من مخدر أوراق الكيف، وعدة جرعات من مخدر الكوكايين، وكذا مبلغ مالي قدره 8390 درهما، وعدة هواتف نقالة، وصفائح ترقيم أجنبية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب، وفقا للمصدر ذاته، رهن المراقبة الطبية بالمستشفى حيث يتلقى العلاجات الضرورية، فيما تم وضع مشاركيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.