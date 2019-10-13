الغموض يطوّق وفاة شخص ستيني في سيدي بيبي

هسبريس من اشتوكة آيت باها

تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بسيدي بيبي، ضواحي إقليم اشتوكة آيت باها، تحقيقا أوليا بخصوص وفاة شخص، يبلغ من العمر 67 سنة، شنقا بالطابق الأرضي لمنزل أسرته.

وفور توصلها بإخبارية في الموضوع انتقلت السلطة المحلية والوقاية المدنية وعناصر الدرك الملكي إلى دوار "الحق"، بمنطقة إحشاش في جماعة سيدي بيبي، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه القضايا.

ونقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، في الوقت الذي شرعت فيه العناصر الدركية في الاستماع لأفراد أسرته وجيرانه، قصد جمع ما يمكن من المعطيات التي ستساعد في توضيح سبب هذه الوفاة.