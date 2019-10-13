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الرئيسية | حوادث | أقراص الهلوسة تنهي مغامرة 4 أشخاص في أكادير

أقراص الهلوسة تنهي مغامرة 4 أشخاص في أكادير

أقراص الهلوسة تنهي مغامرة 4 أشخاص في أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 13 أكتوبر 2019 - 08:49

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بتيكيوين، مدعومة بعناصر فرقتي الأبحاث والدراجين، من توقيف أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و40 سنة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفق مصدر أمني مسؤول، فقد جرى توقيف المشتبه فيهم، وكلهم من ذوي السوابق القضائية في مجال ترويج المخدرات، بكل من تيكيوين وإنزكان، حيث مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز ما مجموعه 600 قرص مخدر من نوع "إكستازي"، ومبالغ مالية متحصلة من عملية ترويجها، فضلا عن دراجات نارية وهواتف نقالة.

وتم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين على خلفية هذه القضية لتدبير الحراسة النظرية، وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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