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الرئيسية | حوادث | "مندوبية إدارة السجون" تكذب والد ناصر الزفزافي

"مندوبية إدارة السجون" تكذب والد ناصر الزفزافي

"مندوبية إدارة السجون" تكذب والد ناصر الزفزافي
هسبريس من الرباط
السبت 12 أكتوبر 2019 - 22:06

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن "الادعاءات التي نشرها والد ناصر الزفزافي"، المتواجد بالسجن المحلي رأس الماء في فاس، التي أسماها "بيانا صادرا باسم هؤلاء" بخصوص عملية التفتيش التي خضعوا لها صبيحة أمس الجمعة، "هي ادعاءات كاذبة".

وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ لها، أن "الادعاءات التي نشرها قريب السجين المذكور هي ادعاءات كاذبة، إذ إن عملية التفتيش التي خضع لها السجناء المعنيون تمت وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للمؤسسات السجينة، وبشكل مهني وفي احترام تام لكرامتهم"، مضيفة أن الموظفين الذين قاموا بعمليتي التفتيش "لم يصدر عنهم أي سلوك يمس بكرامة أي واحد من السجناء الذين تم تفتيشهم، كما لم يتم بعثرة أغراضهم خلال العمليتين المذكورتين".

وأكدت المندوبية العامة أنها ستبقى مصرة على استعمال كل الوسائل المنصوص عليها قانونا من أجل منع تداول الممنوعات داخل المؤسسات السجنية، بما في ذلك إجراء عمليات التفتيش، وذلك دون تمييز أو تفضيل بين فئات السجناء، وأن نشر مثل هذه الادعاءات الكاذبة لن يثنيها مطلقا عن القيام بمهامها على الوجه المطلوب والفعال.

وجاء ضمن البلاغ ذاته أنه "ليس من شك في أن صاحب هذه الادعاءات يسعى، كما دأب على ذلك، إلى تضليل الرأي العام من خلال قلب الحقائق وتحريف الوقائع"، وفق تعبير الوثيقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - خالد الدغمي بونيف السبت 12 أكتوبر 2019 - 22:25
ان الله مع الصابرين ومن يعمل عمل صالحا فله اجرا
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-9
2 - مواطن متتبع السبت 12 أكتوبر 2019 - 22:27
هل أراد منع الموظفين من القيام بواجبهم،إنه يضيف إلى الطين ماءا وإلى النار وقودا.
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32
3 - 2019 السبت 12 أكتوبر 2019 - 22:30
كل المصاءب التي وصل لها هدا الملف من تعترات هو اب الزفزافي يضن نفسه يبحث عن الحلول لكنه يصب النار على الزيت في كل خرجاته
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35
4 - حداوي مغربي مغربي السبت 12 أكتوبر 2019 - 22:51
ان الوطن غفور رحيم...هؤلاء أخطأوا في سيرتهم (و لا أقول مسيرتهم )ذالك انهم طالبوا برفع عقد البيعة عنهم ...و طالبوا بتجريدهم من الجنسية المغربية و رفعوا اعلاما غير علمنا نحن المغاربة فماذا بقيت لهم من ارتباطات بقوانين بلدنا الذي سالت في سبيله دماء الآباء والأجداد لتوحيده....ليتقوا. الله في أنفسهم...
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