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كُتّاب وآراء
درك مكونة يحقق في سرقة حواسيب مدرسة ابتدائية
فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بمدينة قلعة مكونة، في إقليم تنغير، تحقيقا أوليا في تعرض مدرسة "تزاخت" الابتدائية لعملية السرقة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الجاني أو الجناة عمدوا إلى تكسير أقفال الباب الحديدي للقاعة متعددة الوسائط وأفرغوها من سبعة حواسيب محمولة، سبق أن توصلت بها المؤسسة في إطار مشروع تربوي جمع بين جمعية فرنسية وجمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ.
وحسب المصادر نفسها فإن مرتكبي السرقة استغلوا غياب حارس المدرسة وضعف الإنارة حولها، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة العلمية حلت بالمدرسة ورفعت البصمات، وأن البحث مازال جار للوصول إلى الجناة وتوقيفهم وتقديمهم أمام العدالة.