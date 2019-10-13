اللصوصية تورّط "المزغّب والطويل" في مدينة فاس

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الأمنية بندباب عين قادوس في فاس من توقيف شخصين، يبلغان من العمر 17 و31 سنة، اشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة بالكسر من داخل مؤسسة تعليمية عمومية.

وأفادت ولاية أمن فاس بأن عملية توقيف المشتبه فيهما، الأول يلقب بـ "المزغب" والآخر بـ"الطويل"، وهما من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقة بالخطف، جاءت بناء على شكاية ضد مجهول تقدم بها مدير المدرسة؛ تتعلق بالسرقة بالكسر طالت لوازم ودعامات مؤسسته التعليمية.

وأوضح مصدر هسبريس أن نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف عناصر الشرطة المتدخلة والاستثمار الجيد للمعطيات التشخيصية والمكانية، مكنا من تحديد هوية الفاعلين، لتتم بذلك محاصرتهما بمكان تواجدهما وإلقاء القبض عليهما.

المصدر ذاته أشار إلى أنه من خلال البحث المعمق مع المشتبه فيهما، تبين أن القاصر يشكل موضوع شكاية تتعلق بالسرقة بالخطف سجلت ضده مؤخراً لدى مصالح الشرطة بمدينة فاس.

وقد أمرت النيابة العامة المختصة، التي تشرف على أطوار البحث، يضيف المصدر الأمني، بإحالة المشتبه فيهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لمعرفة مدى تورطهما في قضايا مماثلة، وتحديد هوية باقي الأشخاص المحتمل تورطهم في هذه القضية.