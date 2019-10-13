24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:02
|07:28
|13:19
|16:28
|19:00
|20:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "كبرو ومبغاوش يخويو الدار" .. كوميديا تسخر من البطالة والهجرة
- توجيهات الملك تجعل الأبناك أمام تحديات تمويل مجهودات التنمية
- تعديل وزاري
- جمهور وجدة وأداء المنتخب
- مهرجان منظار بخريبكة
توجيهات الملك تجعل الأبناك أمام تحديات تمويل مجهودات التنمية (2.33)
رصيف الصحافة: للا سلمى تعود إلى مزاولة أنشطة محاربة السرطان (2.33)
- العثماني: "التكنوقراط" إضافةٌ للحكومة .. واستوزار أمكراز "أعجوبة" - (123)
- ثلاث رصاصات تنهي حياة عسكري في مدينة أكادير - (51)
- الجامعة العربية تدين عدوان تركيا على أراضٍ سورية - (37)
- رصيف الصحافة: للا سلمى تعود إلى مزاولة أنشطة محاربة السرطان - (30)
- توجيهات الملك تجعل الأبناك أمام تحديات تمويل مجهودات التنمية - (27)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اللصوصية تورّط "المزغّب والطويل" في مدينة فاس
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الأمنية بندباب عين قادوس في فاس من توقيف شخصين، يبلغان من العمر 17 و31 سنة، اشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة بالكسر من داخل مؤسسة تعليمية عمومية.
وأفادت ولاية أمن فاس بأن عملية توقيف المشتبه فيهما، الأول يلقب بـ "المزغب" والآخر بـ"الطويل"، وهما من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقة بالخطف، جاءت بناء على شكاية ضد مجهول تقدم بها مدير المدرسة؛ تتعلق بالسرقة بالكسر طالت لوازم ودعامات مؤسسته التعليمية.
وأوضح مصدر هسبريس أن نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف عناصر الشرطة المتدخلة والاستثمار الجيد للمعطيات التشخيصية والمكانية، مكنا من تحديد هوية الفاعلين، لتتم بذلك محاصرتهما بمكان تواجدهما وإلقاء القبض عليهما.
المصدر ذاته أشار إلى أنه من خلال البحث المعمق مع المشتبه فيهما، تبين أن القاصر يشكل موضوع شكاية تتعلق بالسرقة بالخطف سجلت ضده مؤخراً لدى مصالح الشرطة بمدينة فاس.
وقد أمرت النيابة العامة المختصة، التي تشرف على أطوار البحث، يضيف المصدر الأمني، بإحالة المشتبه فيهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لمعرفة مدى تورطهما في قضايا مماثلة، وتحديد هوية باقي الأشخاص المحتمل تورطهم في هذه القضية.