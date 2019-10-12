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الرئيسية | حوادث | ثلاث رصاصات تنهي حياة عسكري في مدينة أكادير

ثلاث رصاصات تنهي حياة عسكري في مدينة أكادير

ثلاث رصاصات تنهي حياة عسكري في مدينة أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 12 أكتوبر 2019 - 20:14

لقي جندي ينتمي إلى قوات "حذر" مصرعه، اليوم السبت بالمستشفى العسكري في أكادير، الذي نقل إليه في حالة جد حرجة، على إثر إقدامه على توجيه ثلاث طلقات نارية إلى صدره بثكنة قوات التدخل السريع في "حي الباطوار".

واستنفر الحادث مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية بمدينة أكادير، فيما لا تزال الأبحاث جارية من أجل الكشف عن ملابسات هذه الواقعة؛ بينما رجّحت مصادر هسبريس فرضية الانتحار، مشيرة إلى أن "الجندي كان يعيش مشاكل عائلية".

ونقلت جثة المعني بالأمر إلى مستودع الجثامين من أجل إخضاعها للتشريح، وذلك في إطار البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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