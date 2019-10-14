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الرئيسية | حوادث | القضاء يدقق في حيثيات ترويج للمخدرات الصلبة

القضاء يدقق في حيثيات ترويج للمخدرات الصلبة

القضاء يدقق في حيثيات ترويج للمخدرات الصلبة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 02:24

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية شخصا مشتبها في تورطه في حيازة وترويج المخدرات الصلبة.

وكانت هذه المصلحة تمكنت من توقيف المشتبه فيه، على مستوى "إقامة الفضل"، بعدما تلقت فرقة مختصة في مكافحة الممنوعات معلومة تفيد بترويجه المخدرات الصلبة بهذا التجمع السكاني.

وذكرت مصادر هسبريس، من ولاية أمن مراكش، أن الفرقة المذكورة نصبت إثر ذلك كمينًا أمنيًا محكمًا للمعني بحي الفضل، مكنها من وضع حد لنشاطه.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش المنجزة في القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أفضت إلى حجز حوالي 170 غراما من مخدر الكوكايين، وأشارت إلى أن البحث سيبقى متواصلاً في شأن أشخاص آخرين يحتمل تورطهم في سياق هذه القضية.

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