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كُتّاب وآراء
الدرك يتدخّل ضدّ صيد غير قانوني في "سدّ تمالوت"
أوقفت عناصر الدرك الملكي بسد تمالوت ضواحي تونفيت إقليم ميدلت، اليوم الأحد، ثلاثة أشخاص متلبسين بصيد سمكة التروتة بشكل غير قانوني.
ووفق مصدر أمني من تونفيت فإن الأمر يتعلق بشخصين من القباب وآخر من أيت اسحاق بإقليم خنيفرة.
وتابع المصدر نفسه، في تصريح لهسبريس، بأنه فور علمها بعملية الصيد غير القانوني، حلت عناصر الدرك الملكي رفقة مصالح المياه والغابات والجمعية المكلفة بحراسة السد قصد وقف النشاط غير المرخص الذي كان يمارسه الموقوفون، ليتم حجز السيارة المستعملة إلى حين معرفة مخرجات هذه القضية.
وزاد المصدر عينه أن الموقوفين وُضعوا رهن الحراسة النظرية، على أساس تقديمهم أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية ميدلت يوم غد الإثنين.
من جانبه، قال محمد محروشة، وهو حارس فدرالي متطوع، إن الموقوفين كانوا يستعلمون العجلة المطاطية وشباكا خاصا من أجل استنزاف هذه الثروة السمكية المهددة بالانقراض.
وأورد محروشة، في تصريح لهسبريس، أن مثل هؤلاء الصيادين العشوائيين هم "فيروس السدود" بالمغرب، لأنهم يشكلون خطرا على الأسماك بمختلف أنواعها؛ ولهذا يجب تشديد المراقبة وردع كل المخالفين لقوانين الصيد.