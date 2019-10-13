سائق مخمور يتسبب في إصابة 9 أشخاص بجروح

هسبريس من الرباط

تم تسجيل حادثة سير مع جنحة الفرار، اليوم الأحد على مستوى مدارة السملالية بشارع مولاي عبد الله في مراكش، نجمت عن فقدان سائق السيطرة على سيارته بسبب وجوده في حالة سكر متقدمة؛ إذ اصطدمت المركبة أولا بعمود للإنارة العمومية، قبل أن تصل إلى الفضاءات الخارجية لمطعم للوجبات الخفيفة متواجد بالمكان نفسه.

ووفق ما أفادت به السلطات المحلية لولاية جهة مراكش آسفي فقد انتقلت إلى المكان السلطات المحلية والأمنية، ومصالح الوقاية المدنية، من أجل التدخل ومباشرة الإجراءات اللازمة، إذ تم نقل 9 أشخاص أصيبوا بجروح جراء الحادث صوب المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لتلقي العلاجات الضرورية، غادر 5 من بينهم المستشفى، فيما تم الاحتفاظ بـ4 آخرين رهن المتابعة الطبية، يتواجدون في حالة صحية مستقرة.

وتم تحديد هوية السائق، الذي لازال البحث جاريا من طرف السلطات المعنية من أجل توقيفه وتقديمه أمام أنظار العدالة.