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الرئيسية | حوادث | شاب في الثلاثينيات ينهي حياته شنقا بمدينة تطوان

شاب في الثلاثينيات ينهي حياته شنقا بمدينة تطوان

شاب في الثلاثينيات ينهي حياته شنقا بمدينة تطوان
هسبريس من تطوان
الأحد 13 أكتوبر 2019 - 18:15

عثر، اليوم الأحد، على جثة شخص في الثلاثينات من عمره، معلقة وسط منزل بأحد أحياء مدينة تطوان، وتحديدا بحي حجرة العروسة، وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية يبلغ من العمر حوالي 35 سنة، متزوج وأب لطفلين، كان في زيارة إلى منزل أصهاره، حيث عمد إلى إنهاء حياته مستعينا بحبل في ظروف غامضة.

وفور إخطارها، انتقلت مصالح السلطة المحلية وعناصر الشرطة القضائية إلى مكان الحادث، حيث باشرت تحقيقا في الواقعة لتحديد حيثياتها؛ فيما نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى إلى حين انتهاء التحقيق، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الادريسي الأحد 13 أكتوبر 2019 - 18:46
الله يرحمو .السبب هو الفقر و بزاف معيشة القراية الماء الضوء لكرى الاعياد و و و و الله يذير تاويل ديال الخير فهاد لبلاد
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2 - فرانز كافكا الأحد 13 أكتوبر 2019 - 18:56
اﻷزمة اﻹقتصادية و اﻹجتماعية يتبعها الإنتحار و كثرة اﻹجرام و الدعارة و المخدرات ... لقد وصلنا إلى الحضيض ... و السي العثماني باقي تيضحك علينا قال لك : كلّ الزيادات جاءت بآثار إيجابيّة على المواطنين المغاربة ...
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