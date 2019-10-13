شاب في الثلاثينيات ينهي حياته شنقا بمدينة تطوان

هسبريس من تطوان

عثر، اليوم الأحد، على جثة شخص في الثلاثينات من عمره، معلقة وسط منزل بأحد أحياء مدينة تطوان، وتحديدا بحي حجرة العروسة، وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية يبلغ من العمر حوالي 35 سنة، متزوج وأب لطفلين، كان في زيارة إلى منزل أصهاره، حيث عمد إلى إنهاء حياته مستعينا بحبل في ظروف غامضة.

وفور إخطارها، انتقلت مصالح السلطة المحلية وعناصر الشرطة القضائية إلى مكان الحادث، حيث باشرت تحقيقا في الواقعة لتحديد حيثياتها؛ فيما نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى إلى حين انتهاء التحقيق، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.