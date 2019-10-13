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كُتّاب وآراء
هذه الحالة الصحية لأطفال رمتهم والدتهم من السطح
سارع الفريق الطبي لمستعجلات مستشفى عبد الرحيم الهاروشي بالدار البيضاء إلى وضع ثلاثة أطفال بقسم الإنعاش، بعد رميهم من طرف والدتهم من سطح عمارة سكنية، يقطنون في إحدى شققها بحي أناسي بالدار البيضاء.
وقال عبد العزيز سليلك، رئيس قسم الإنعاش بمستشفى الهاروشي للأطفال، إن المصابين الثلاثة يوجدون الآن تحت المراقبة الطبية المباشرة. وأوضح رئيس قسم الإنعاش أن رضيعا أصيب إصابات بليغة في الجمجمة، فيما إصابة الطفلين الآخرين أقل خطورة، مشيرا إلى أنهما يخضعان بدورهما لمراقبة طبية لإجراء تحاليل إضافية عليهما.
وجاء نقل الأطفال الثلاثة إلى مستشفى الأطفال، مباشرة بعد أن أقدمت والدتهم، زوال اليوم الأحد، على رميهم من سطح العمارة التي يقطنون بها.
وبمجرد ما أقدمت الأم على رمي الطفل الأول، انتبه المارة، وحاولوا ثنيها عن رمي البقية، وفق إفادات الشهود، لكنها لم تتراجع ورمت بالطفلين الآخرين.
وباشرت الضابطة القضائية تحقيقاتها من أجل الإحاطة بملابسات الحادث، الذي يعتبر الأول من نوعه بمنطقة أناسي.