محاولة إرشاء توقع بمقاول في قبضة الدرك بتزنيت

مصطفى البكار

علمت هسبريس من مصدر مسؤول أن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي أوقعت، اليوم الأحد، بمقاول متلبسا بتسليم رشوة قيمتها 57 ألف درهم إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتزنيت.

مصدر هسبريس أوضح أن العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة العامة بتزنيت، جاءت بعد شكاية تقدم بها المسؤول الإقليمي تفيد تعرضه لمحاولة إرشاء من قبل المقاول المذكور، مقابل غضه الطرف عن اختلالات شابت بنايات مدرسية تابعة لمديرية تزنيت أشرف المقاول على إنجاز أشغالها مؤخرا.

وكشف المصدر ذاته أن كمينا محكما نصبته مصالح المركز القضائي لدرك تزنيت مكن من توقيف المشتبه به، المتحدر من نواحي ورزازت، داخل إحدى محطات الوقود بضواحي المدينة وبحوزته المبلغ المالي سالف الذكر.

وقد تم وضع الموقوف رهن الحراسة النظرية بسرية تزنيت رهن إشارة البحث، الذي باشرته الضابطة القضائية لتحديد جميع الظروف والملابسات المرتبطة بالموضوع.

جدير بالإشارة أن لجنة تفتيش تابعة للمصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية حلت قبل أسبوعين بمقر مديرية تزنيت للتحقيق في ملفات متعلقة بتأخر تأهيل مؤسسات تعليمية بالإقليم، والوقوف على حيثيات الصفقات المبرمة في هذا الجانب.