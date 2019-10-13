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كُتّاب وآراء
إحباط عملية هجرة غير نظامية بـ"الشاطئ الأبيض"
أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لقصابي بإقليم كلميم، الأحد، 12 شخصا، بينهم قاصرون، وهم بصدد تنفيذ عملية للهجرة السرية نحو الجزر الإسبانية عبر مياه الشاطئ الأبيض.
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس أشارت إلى أن تنسيقا بين السلطات المحلية ومصالح الدرك أسفر عن إحباط هذه العملية غير المشروعة قبل نصف ساعة من انطلاقها، وحجز قارب مطاطي ومعدات مستعملة لهذا الغرض.
وتم وضع المعنيين تحت الحراسة النظرية بمركز درك لقصابي لفائدة البحث، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الجهات الواقفة وراء العملية.