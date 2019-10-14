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الرئيسية | حوادث | حجز 12 كيلوغراما من "الشيرا" بمعبر باب سبتة

حجز 12 كيلوغراما من "الشيرا" بمعبر باب سبتة

حجز 12 كيلوغراما من "الشيرا" بمعبر باب سبتة
هسبريس من الرباط
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 14:29

أحبطت عناصر الجمارك والأمن الوطني ضمن فرقة المراقبة المشتركة بمعبر باب سبتة، اليوم الإثنين، تهريبَ 11.8 كيلوغرامات من مخدر الشيرا في عمليتين منفصلتين، وفق ما أفاد به مصدر جمركي.

وعثرت فرقة المراقبة المشتركة المكونة من عناصر المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على 6.8 كيلوغرامات من مخدر الشيرا إثر تفتيش إحدى النساء، كانت في طريقها إلى دخول مدينة سبتة المحتلة.

وفي عملية ثانية، وفق المصدر ذاته، عثرت عناصر فرقة المراقبة المشتركة على 5 كيلوغرامات بحوزة سيدة أخرى كانت تنوي دخول مدينة سبتة المحتلة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وأشار المصدر إلى أن المرأتين عملتا على إخفاء هذه الكمية من المخدرات تحت ملابسهما باستعمال شريط لاصق، مشددا على أن عملية التفتيش اليدوي قامت بها عناصر نسائية تابعة للجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأحيلت الموقوفتان على الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن تطوان لتعميق البحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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