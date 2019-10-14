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كُتّاب وآراء
مصالح أمن القصر الكبير توقف "الفار وفريطيو"
تمكنت مصلحة الضابطة القضائية بالقصر الكبير، نهاية الأسبوع الماضي، من توقيف أربعة أشخاص من ذوي السوابق القضائية في السرقة والضرب والجرح تحت تهديد السلاح الأبيض.
ويتعلق الأمر بالمدعو "ب.ف"، الملقب بـ"فريطيو"، من مواليد 1995، له عدة سوابق قضائية في الضرب والجرح تحت التهديد بالسلاح الأبيض، مبحوث عنه على الصعيد الوطني. وبالمدعو "س.ر"، الملقب بـ"السباعي"، من مواليد 2000، وهو أيضا من ذوي السوابق القضائية في الاتجار بالأقراص المخدرة والخمور المهربة والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، حيث قام مؤخرا باعتراض سبيل شخص أثناء خروجه من المسجد عند صلاة الفجر وانهال عليه بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.
الموقوف الثالث "ع.كـ"، من مواليد 1996، ومن ذوي السوابق القضائية في السرقات تحت التهديد السلاح الأبيض هو الآخر. والموقوف الرابع، هو "س.م"، الملقب بـ"الفار"، ضالع في سرقات متعددة بالنشل داخل المحطة الطرقية للمسافرين بالقصر الكبير، حيث ضبط متلبسا بحيازة السلاح الأبيض ومبلغ مالي سرقه من إحدى السيدات داخل المحطة الطرقية.
وقد تم تقديم الموقوفين الأربعة أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة.