24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:03
|07:28
|13:18
|16:27
|18:59
|20:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ضحايا سنوات الرصاص
- بعد خطاب الملك .. "موقع التقدم والاشتراكية" يُفجّر أول جلسة برلمانية
- أم لأربعة أبناء تنتحر شنقا ناحية اشتوكة آيت باها
- الأمير مولاي رشيد يترأس افتتاح "معرض الفرس"
- إحباط تهريب كميات لمخدر الشيرا بمركز الكركرات
نشطاء أمازيغ يدينون الهجوم العسكري التركي على الأكراد في سوريا (5.00)
- حملة ترفض تجريم الإجهاض و"العلاقات الرضائية" والخيانة الزوجية - (108)
- "الأحرار": العثماني يصفّي الحسابات السياسية عبر رئاسة الحكومة - (83)
- نشطاء أمازيغ يدينون الهجوم العسكري التركي على الأكراد في سوريا - (79)
- مَطالب بإرجاع رواتب "الوزيرات العاطلات" تلاحق رئيس الحكومة - (72)
- خاليلوزيتش: المنتخب يجتاز مرحلة بناء كبيرة ويحتاج إلى الإصلاح - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أم لأربعة أبناء تنتحر شنقا ناحية اشتوكة آيت باها
فارقت امرأة، يبلغ عمرها 53 سنة، الحياة، اليوم بدوار "بنكمود"، التابع للجماعة الترابية سيدي بيبي، ضواحي إقليم اشتوكة آيت باها، بعد أن لفّت عنقها بحبل بمنزل أسرتها حيث عُثر عليها جثة هامدة.
وانتقلت السلطات المحلية والمصالح الدركية إلى المكان، حيث جرى فتح تحقيق في ظروف وملابسات وضع الضحية، وهي أم لأربعة أبناء، حدّا لحياتها بهذه الطريقة، قبل أن تأمر النيابة العامة بتوجيه جثتها إلى مستودع الأموات.
وعبّر جيران الضحية عن استغرابهم إقدام الضحية على هذا الفعل، مبرزين أنها لم تكن تعاني قيد حياتها من أية أعراض مرض نفسي أو مشاكل عائلية، واصفين مصرعها بهذه الطريقة بـ"المفاجأة وغير المنتظرة".
وبدوار "الحق" في جماعة سيدي بيبي، بالمنطقة نفسها، وضع شخص في الستينيات من العمر حدّا لحياته شنقا قبل يومين، لترتفع حالات الانتحار بهذه المنطقة إلى اثنتيْن في أقل من أسبوع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
وكل راع مسؤول عن رعيته... فويل للراعي الذي تموت رعيته انتحارا!!!
انشري يا عزيزتي هسبريس وشكرا
ما بداخل الإنسان لا يعلمه إلا الله عالم الغيب و الشهادة.
ربما صعب عليها العيش و تتألم داخليا لحالها وحال أسرتها مثلها مثل أغلب أبناء الشعب لا يملكون ما يسدون به رمق عيشهم ؛ ربما إن كان الأب حيا لا يملك مالا و لا عملا لسد حاجيات أفراد أسرته: لا حول و لا قوة إلا بالله. يجب على الدولة توزيع ثروات البلاد على عامة الشعب فهي زكاة واجبة.