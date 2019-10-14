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الرئيسية | حوادث | أم لأربعة أبناء تنتحر شنقا ناحية اشتوكة آيت باها

أم لأربعة أبناء تنتحر شنقا ناحية اشتوكة آيت باها

أم لأربعة أبناء تنتحر شنقا ناحية اشتوكة آيت باها
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:03

فارقت امرأة، يبلغ عمرها 53 سنة، الحياة، اليوم بدوار "بنكمود"، التابع للجماعة الترابية سيدي بيبي، ضواحي إقليم اشتوكة آيت باها، بعد أن لفّت عنقها بحبل بمنزل أسرتها حيث عُثر عليها جثة هامدة.

وانتقلت السلطات المحلية والمصالح الدركية إلى المكان، حيث جرى فتح تحقيق في ظروف وملابسات وضع الضحية، وهي أم لأربعة أبناء، حدّا لحياتها بهذه الطريقة، قبل أن تأمر النيابة العامة بتوجيه جثتها إلى مستودع الأموات.

وعبّر جيران الضحية عن استغرابهم إقدام الضحية على هذا الفعل، مبرزين أنها لم تكن تعاني قيد حياتها من أية أعراض مرض نفسي أو مشاكل عائلية، واصفين مصرعها بهذه الطريقة بـ"المفاجأة وغير المنتظرة".

وبدوار "الحق" في جماعة سيدي بيبي، بالمنطقة نفسها، وضع شخص في الستينيات من العمر حدّا لحياته شنقا قبل يومين، لترتفع حالات الانتحار بهذه المنطقة إلى اثنتيْن في أقل من أسبوع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - عابر سبيل الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:16
لاحول ولا قوة الا بالله قلة الوازع الديني في القرى على الوزارة الوصيه على الدين ان تنبه الخطباء على معالجة القتل النفس بغير حق في خطب الجمعة
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10
2 - بوجيدي الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:16
هذا المسلسل، مسلسل الانتحارات المفاجئة وأفلام القتل المجانية، وأساليب التقطيع والتمزيق في بعضنا البعض...يعكس حالات من الضياع والتيه والأزمات التربوية والنفسية...
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14
3 - عادل الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:22
لا أبرر بأي شكل فعل الانتحار، إلا أن ضغوط الحياة والأحقاد والحسد والشحناء بين الناس، جعلت النفسية مهزوزة لا تستطيع تحمل المزيد...فلنقوي إيماننا ولنستعد لحياة أصعب في المستقبل...
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13
4 - محمد الزموري الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:23
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسألك حسن الخاتمة ياألله
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15
5 - مغربي الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:29
دولة فاشلة تدفع بأبنائها و بناتها و نسائها و رجالها الى الانتحار، هذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت ترتفع يوما بعد يوم... ايها المسؤولون غدا عند ربكم تختصمون .
وكل راع مسؤول عن رعيته... فويل للراعي الذي تموت رعيته انتحارا!!!
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12
6 - بنت الشاوية الرحلة والنيف DZ الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:32
يا الله مذا يحدث في المغرب تقريب هذه الأخبار نقرأها يوميا ولا احد يحرك ساكنا لا سلطات ولا رجال الدين للتوعية ولا جمعيات ولا قنوات تلفزية تقول كلمتها في موضوع الانتحار الذي أصبح مودا ومذا تردون يا مسؤولين هل تردون ان ترون الانتحرات الجماعية ربي يهدي يا خلق بصراحة الوضع كريثي والفقير يزيد فقرا وتخنقه مشاكل الاجتماعية من كل ناحية فاءين المفر ان لم تتدخل الدولة او رجال الدين او القنوات التلفزية وووووو
انشري يا عزيزتي هسبريس وشكرا
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2
7 - وزاري الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:32
ياربي السلامة الله اما استرنا شيىء غير عادي يقع في البلاد الله اما لك اللطف ،،،،
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1
8 - إن النفس لأمارة بالسوء الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:37
السبب في الانتحار هو البعد عن الدين وعن الله... على الإنسان ألا يتبع هواه فرغم ما يتعرض له من مشاكل وهموم وضيق عليه ان يلجأ الى الله بالتقرب والدعاء...إن مع العسر يسرا....والله سبحانه وتعالى نهانا عن قتل النفس....لا حول ولا قوة إلا بالله.....ماعدا اذا كان الفاعل مريضا ولا يشعر بما يفعل....
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9 - أيوب المغربي الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:37
كالعادة سيقول السذج وأصحاب العقول البسيطة والأفكار الجاهزة السطحية أن غياب الوازع الديني هو السبب
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0
10 - عبدالناصر_إفني الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:39
وعبّر جيران الضحية عن استغرابهم إقدام الضحية على هذا الفعل، مبرزين أنها لم تكن تعاني قيد حياتها من أية أعراض مرض نفسي أو مشاكل عائلية، واصفين مصرعها بهذه الطريقة بـ"المفاجأة وغير المنتظرة".
ما بداخل الإنسان لا يعلمه إلا الله عالم الغيب و الشهادة.
ربما صعب عليها العيش و تتألم داخليا لحالها وحال أسرتها مثلها مثل أغلب أبناء الشعب لا يملكون ما يسدون به رمق عيشهم ؛ ربما إن كان الأب حيا لا يملك مالا و لا عملا لسد حاجيات أفراد أسرته: لا حول و لا قوة إلا بالله. يجب على الدولة توزيع ثروات البلاد على عامة الشعب فهي زكاة واجبة.
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11 - أيوب المغربي الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:39
كالعادة سيقول السذج وأصحاب العقول البسيطة والأفكار الجاهزة السطحية أن غياب الوازع الديني هو السبب
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-2
12 - مغربي الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:44
قبلهاانتحرت الدولة اللي والدة.اربعين مليون ولد
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13 - فلان الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:59
لو كان القهر رجل لقتلته .....رفقا بالقوارير ......يمكن المرأة تبان قوية ولكنها في الأصل ضعيفة ومنين تتنهار تتنهار نهائيا
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