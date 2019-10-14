أم لأربعة أبناء تنتحر شنقا ناحية اشتوكة آيت باها

هسبريس من اشتوكة آيت باها

فارقت امرأة، يبلغ عمرها 53 سنة، الحياة، اليوم بدوار "بنكمود"، التابع للجماعة الترابية سيدي بيبي، ضواحي إقليم اشتوكة آيت باها، بعد أن لفّت عنقها بحبل بمنزل أسرتها حيث عُثر عليها جثة هامدة.

وانتقلت السلطات المحلية والمصالح الدركية إلى المكان، حيث جرى فتح تحقيق في ظروف وملابسات وضع الضحية، وهي أم لأربعة أبناء، حدّا لحياتها بهذه الطريقة، قبل أن تأمر النيابة العامة بتوجيه جثتها إلى مستودع الأموات.

وعبّر جيران الضحية عن استغرابهم إقدام الضحية على هذا الفعل، مبرزين أنها لم تكن تعاني قيد حياتها من أية أعراض مرض نفسي أو مشاكل عائلية، واصفين مصرعها بهذه الطريقة بـ"المفاجأة وغير المنتظرة".

وبدوار "الحق" في جماعة سيدي بيبي، بالمنطقة نفسها، وضع شخص في الستينيات من العمر حدّا لحياته شنقا قبل يومين، لترتفع حالات الانتحار بهذه المنطقة إلى اثنتيْن في أقل من أسبوع.