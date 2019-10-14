إحباط تهريب كميات لمخدر الشيرا بمركز الكركرات

مصطفى البكار من تزنيت

تمكنت مصالح الأمن الوطني بمركز الكركرات جنوب مدينة الداخلة، اليوم الإثنين، في عملية مشتركة مع نظيرتها بالجمارك، من إجهاض تهريب 5 أطنان و996 كيلوغراما من مخدر الشيرا داخل شاحنة للنقل الدولي كانت في طريقها نحو موريتانيا.

وذكرت مصادر هسبريس أن تفتيشا دقيقا أجرته العناصر الأمنية على حمولة الشاحنة، مكن من حجز كميات مهمة من مخدر الشيرا معبأة بإحكام داخل صناديق للخضروات، قبل أن يتم توقيف السائق ومرافقه.

وأورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم فتح بحث قضائي في هذه القضية من طرف الجهة الأمنية المختصة ترابيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

وأضاف المصدر ذاته أن إجهاض تهريب هذه الكميات الكبيرة من المخدرات يأتي في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية الوطنية لمكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تقرر وضع المشتبه فيهما رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بينما الأبحاث والتحريات ماتزال متواصلة لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.