24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0307:2813:1816:2718:5920:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. المغرب يضاعف الصادرات السمكية إلى البرازيل (5.00)

  2. نشطاء أمازيغ يدينون الهجوم العسكري التركي على الأكراد في سوريا (5.00)

  3. "الشعب يريد" .. التونسيون يزفّون قيس سعيّد إلى قصر قرطاج (5.00)

  4. كاظيمي يتحوّل إلى شرطي مغربي في مسلسل كوري (5.00)

  5. المغرب يفوز بالبطولة العربية للمواي طاي بالإمارات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إحباط تهريب كميات لمخدر الشيرا بمركز الكركرات

إحباط تهريب كميات لمخدر الشيرا بمركز الكركرات

إحباط تهريب كميات لمخدر الشيرا بمركز الكركرات
مصطفى البكار من تزنيت
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 20:13

تمكنت مصالح الأمن الوطني بمركز الكركرات جنوب مدينة الداخلة، اليوم الإثنين، في عملية مشتركة مع نظيرتها بالجمارك، من إجهاض تهريب 5 أطنان و996 كيلوغراما من مخدر الشيرا داخل شاحنة للنقل الدولي كانت في طريقها نحو موريتانيا.

وذكرت مصادر هسبريس أن تفتيشا دقيقا أجرته العناصر الأمنية على حمولة الشاحنة، مكن من حجز كميات مهمة من مخدر الشيرا معبأة بإحكام داخل صناديق للخضروات، قبل أن يتم توقيف السائق ومرافقه.

وأورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم فتح بحث قضائي في هذه القضية من طرف الجهة الأمنية المختصة ترابيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

وأضاف المصدر ذاته أن إجهاض تهريب هذه الكميات الكبيرة من المخدرات يأتي في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية الوطنية لمكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تقرر وضع المشتبه فيهما رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بينما الأبحاث والتحريات ماتزال متواصلة لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.