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الرئيسية | حوادث | محاولة "القتل العمد" تورّط شابا ثلاثينيا بسلا

محاولة "القتل العمد" تورّط شابا ثلاثينيا بسلا

محاولة "القتل العمد" تورّط شابا ثلاثينيا بسلا
هسبريس من الرباط
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 19:10

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا الجديدة، صباح اليوم، من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب محاولة القتل العمد بواسطة السلاح الأبيض في حق ضحية من أفراد جيرانه.

وكان المشتبه فيه قد تعمد تعريض الضحية لاعتداء بليغ بواسطة السلاح الأبيض، لأسباب تتعلق بخلاف حول إلحاق خسائر مادية بسيارة في ملكية هذا الأخير، وهو الاعتداء الذي تدخلت على إثره، وبسرعة، عناصر الشرطة وألقت القبض على مرتكبه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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