جثة رضيع بحاوية للأزبال تستنفر شرطة القنيطرة

هسبريس من سيدي سليمان

عثر عمال النظافة، الإثنين، على جثة جنين مشوهة أثناء تفريغهم لحمولة شاحنة النظافة بمطرح النفايات المتواجد بمنطقة أولاد برجال في اتجاه جماعة المناصرة بمدينة القنيطرة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن "عمال النظافة قاموا بإفراغ إحدى حاويات القمامة بمنطقة الساكنية بشاحنة النظافة ولم ينتبهوا لوجود جثة الرضيع بها، فقامت الشاحنة بضغطها وتشويهها".

وفور توصل أمن القنيطرة بإشعار في الموضوع، انتقلت عناصر الشرطة العلمية والتقنية إلى المكان المذكور، لجمع المعطيات والمعلومات التي يمكن أن تفيد التحقيق في ظروف وملابسات التخلي عن جثة الرضيع بحاوية للقمامة، كما تم نقل أشلاء الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى الادريسي بالقنيطرة لإخضاعها للتشريح الطبي الكفيل بتحديد هوية الجنين.