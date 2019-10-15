24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:2913:1816:2618:5820:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. برلمانيون يُطالبون بإنهاء ظاهرة متاجرة أساتذة الجامعات بالكتب (5.00)

  2. المغرب يضاعف الصادرات السمكية إلى البرازيل (5.00)

  3. كاظيمي يتحوّل إلى شرطي مغربي في مسلسل كوري (5.00)

  4. "نوبل الاقتصادية" تعود لهنديّ وأمريكي وفرنسيّة (5.00)

  5. فيلم "مرشحون للانتحار" يحصد 4 جوائز بالأردن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مقطع فيديو يورّط فتاتيْن وسائق سيارة بخريبكة

مقطع فيديو يورّط فتاتيْن وسائق سيارة بخريبكة

مقطع فيديو يورّط فتاتيْن وسائق سيارة بخريبكة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 07:14

تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو تداوله مستخدمو تطبيقات التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع المنصرم، تظهر فيه فتاتان في خلاف مع سائق سيارة خفيفة، قبل أن يعمد هذا الأخير لإيذائهما بعدما صعدت واحدة منهما فوق غطاء محرك السيارة بينما تشبثت الثانية بهيكلها الحديدي الأمامي.

وقد أوضحت إجراءات البحث المنجزة أن هذه القضية عالجتها مصالح الأمن بمدينة خريبكة بتاريخ 23 شتنبر المنصرم، وأنه جرى ضبط كل من الفتاتين اللتين كانتا في حالة سكر متقدمة وسائق السيارة المتورط في الإيذاء العمد، وتقديم الجميع أمام النيابة العامة التي أشرفت على البحث.

وكشفت التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية بمدينة خريبكة أن سبب الشجار يعود إلى خلاف مروري حول أسبقية السير، قبل أن يتطور إلى تبادل للعنف والسب والشتم والإيذاء العمد.

وبعد استكمال مجريات البحث القضائي المنجز على خلفية هذه القضية، أحالت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة جميع أطراف هذه الواقعة على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.