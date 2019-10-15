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كُتّاب وآراء
مقطع فيديو يورّط فتاتيْن وسائق سيارة بخريبكة
تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو تداوله مستخدمو تطبيقات التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع المنصرم، تظهر فيه فتاتان في خلاف مع سائق سيارة خفيفة، قبل أن يعمد هذا الأخير لإيذائهما بعدما صعدت واحدة منهما فوق غطاء محرك السيارة بينما تشبثت الثانية بهيكلها الحديدي الأمامي.
وقد أوضحت إجراءات البحث المنجزة أن هذه القضية عالجتها مصالح الأمن بمدينة خريبكة بتاريخ 23 شتنبر المنصرم، وأنه جرى ضبط كل من الفتاتين اللتين كانتا في حالة سكر متقدمة وسائق السيارة المتورط في الإيذاء العمد، وتقديم الجميع أمام النيابة العامة التي أشرفت على البحث.
وكشفت التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية بمدينة خريبكة أن سبب الشجار يعود إلى خلاف مروري حول أسبقية السير، قبل أن يتطور إلى تبادل للعنف والسب والشتم والإيذاء العمد.
وبعد استكمال مجريات البحث القضائي المنجز على خلفية هذه القضية، أحالت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة جميع أطراف هذه الواقعة على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها.