سجين ينتحر شنقا بمرحاض زنزانته بتارودانت

رشيد بيجيكن من أكادير

أقدم سجين، الإثنين، على الانتحار بلف غطاء حول عنقه وتثبيته في نافذة التهوية الخاصة بمرحاض الزنزانة المحبوس فيها بالسجن الفلاحي لتارودانت.

وأوضحت مصادر من المديرية الجهوية للسجون وإعادة الإدماج بسوس ماسة أنه تم اكتشاف حالة الانتحار من طرف أحد السجناء المقيمين بالزنزانة ذاتها بعد ولوجه المرحاض، حيث اكتشف الضحية جثة هامدة.

وكان الهالك، الذي يتحدّر من تارودانت، يقضي عقوبة بالحبس لمدة سنتين من أجل السرقة الموصوفة، كما سبق لوالده أن أقدم على الانتحار، وانقطعت عنه زيارة أهله بالمؤسسة السجنية.

وأضاف المصدر ذاته أنه وفقا لما يُمليه القانون، تم إعلام أسرة السجين الراحل وإخبار السلطات القضائية المختصة، إلى جانب حضور الشرطة القضائية والعلمية التي فتحت تحقيقا في الواقعة، وتم توجيه جثته إلى التشريح.