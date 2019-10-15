التخريب وحمل السلاح يوقفان قاصرا في بني ملال

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

أفاد مصدر أمني بأن ولاية أمن بني ملال تفاعلت مع مقطع فيديو نشر على بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يحمل سلاحا أبيض ويقوم بكسر زجاج نافذة سيارة مركونة بالشارع.

وأضاف المصدر ذاته أن ولاية الأمن فتحت بشأن الفيديو بحثا أسفر عن كون هذه القضية كانت موضوع تدخل أمني ومسطرة قضائية، أحالت بموجبها عناصر الشرطة بني ملال، صباح أمس الأحد، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها قاصرا يبلغ من العمر 17 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.

وتم توقيف المشتبه به ووضعه تحت المراقبة إثر توصل مصالح الأمن الوطني بمدينة بني ملال بإشعار حول قيام شخصين بتعريض ثماني سيارات كانت مركونة بالشارع لخسائر مادية، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المنجزة من توقيف المشتبه به القاصر، فيما لا يزال البحث جاريا عن شريكه بعدما تم تحديد هويته بشكل كامل.