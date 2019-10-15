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كُتّاب وآراء
الأمن ينهي نشاط عصابة للنصب والاحتيال في طنجة
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال عن طريق الأنترنيت وإصدار شيكات بدون رصيد.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم الثلاثة، المتراوحة أعمارهم ما بين 34 و63 سنة، يتحدد في استهداف المواطنين الذين يعرضون سياراتهم للبيع في مواقع الإعلانات التجارية على شبكة الأنترنيت، إذ يتواصلون معهم منتحلين عدة صفات وهمية، ويبرمون معهم عقود بيع مقابل شيكات دون رصيد.
عملية تنقيط المشتبه فيهم بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، يقول البلاغ، بينت أنهم يشكلون موضوع عدة مذكرات للبحث على الصعيد الوطني في عدة مدن مغربية من أجل قضايا النصب والاحتيال والسرقة الموصوفة وإصدار شيكات بدون رصيد.
وتم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.