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الرئيسية | حوادث | رصاصات بكلميم توقف معتديا على أفراد شرطة‎

رصاصات بكلميم توقف معتديا على أفراد شرطة‎

رصاصات بكلميم توقف معتديا على أفراد شرطة‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 15:15

أوقفت عناصر من الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن كلميم عشرينيا بعدما عرض سلامة مواطنين وعناصر شرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال سلاح أبيض.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن مقدم شرطة اضطر إلى استعمال سلاحه الوظيفي في التدخل الأمني لتوقيف المعتدي، البالغ من العمر 26 سنة، ومن ذوي السوابق القضائية.

وعن تفاصيل الواقعة، أوضح البلاغ أن دورية للدراجين كانت قد توصلت بطلب استغاثة من بعض المواطنين إثر قيام أربعة أشخاص في حالة سكر متقدمة باعتراض سبيلهم وتهديدهم بواسطة السلاح الأبيض، وهو ما استدعى تدخل دورية الشرطة التي واجهها أحد المشتبه فيهم بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض، ما اضطر موظف شرطة إلى استخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق خمس رصاصات، ثلاث منها تحذيرية في الهواء، بينما أصابت رصاصتان المشتبه فيه على مستوى الصدر.

وأسفر هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي من طرف عناصر الشرطة، يقول البلاغ، عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء، وضبط المشتبه فيه الذي أوضحت عملية تنقيطه أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل الضرب والجرح البليغين.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن المراقبة الطبية بالمستشفى في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ فيما لازال البحث جاريا من أجل توقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية.

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