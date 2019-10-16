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حجز طنّين من المخدرات في ميناء طنجة المتوسط
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 02:50
تمكنت عناصر الجمارك التابعة لميناء طنجة المتوسط، والمشتغلة بجهاز "السكانير"، في عملية مشتركة مع الأمن، من إحباط عملية تصدير شحنة كبيرة من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي.
تفتيش الشاحنة مكن من العثور على 2200 كيلوغرام من المخدرات مخبأة بعناية داخل أرضية المقطورة والعجلات الاحتياطية وخزاني الوقود.
وأحيل سائق شاحنة النقل الدولي على الضابطة القضائية لتعميق البحث، إذ تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة.