محاولة اختطاف تطيح بأربعيني في الفقيه بنصالح

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الفقيه بنصالح، اليوم الثلاثاء، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 45 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر والسياقة في حالته ومحاولة الاختطاف تحت التهديد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه إثر توصل مصالح الشرطة ببلاغ حول تعرض امرأتين لمحاولة اختطاف تحت التهديد من طرف سائق سيارة خفيفة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المكثفة المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه، حيث تبين أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل السرقة الموصوفة وترويج المخدرات والضرب والجرح العمديين.

ووفق المصدر نفسه فإن عملية التفتيش المنجزة داخل سيارة المشتبه فيه مكنت من حجز سلاح أبيض، وبخاخ غاز مسيل للدموع، علاوة على كمية من مخدر الشيرا، وميزان إلكتروني يشتبه في استخدامه في أنشطة مرتبطة بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وكذا تحديد دوافعها وخلفياتها.